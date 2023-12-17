(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، مخاطبًا الإسرائيليين: "إننا في حرب من أجل حياتنا".

وقال نتنياهو متحدثا للمرة الأولى منذ أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار بطريق الخطأ على 3 رهائن إسرائيليين في غزة وقتلهم: "هذه الحرب يجب أن تستمر حتى النصر... رغم الضغوط الدولية ورغم الثمن الذي يكلفنا".

في وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل بطريق الخطأ 3 رهائن إسرائيليين في غزة بعد أن أخطأ في تعريفهم على أنهم يشكلون تهديدًا. وكان الرهائن عاريي الصدر ويلوحون بعلم أبيض عندما تم إطلاق النار عليهم، بحسب مسؤول في الجيش الإسرائيلي.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مسؤوليته عن مقتل الرهائن الثلاث، قائلا إن الجيش أنهى تحقيقًا أوليًا في الحادث.

وقال هاليفي في بيان بالفيديو: "الجيش الإسرائيلي، وأنا كقائد له، مسؤولون عما حدث، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في القتال المستقبلي"، مُشيرًا إلى الحادث باعتباره "حدثًا صعبًا ومؤلمًا".