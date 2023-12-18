نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دعم سعودي لبيومي فؤاد بعد جدل مشاركته بـ"موسم الرياض" والعوضي يشوق جمهوره لـ "الاسكندراني".. الأبرز في أسبوع

احتدام السجال حول المشاركات المصرية بموسم الرياض في ظل حرب غزة.. وتصريح صادم لجمهور نادين نجيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمو منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع خبر إعلان "موسم الرياض" تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام حدادا على رحيل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد.

وكتب الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر "إكس": "بناءً على التوجيه الكريم؛ نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله".

وتفاعل مستخدمو "إكس" مع الخبر، إذ كتب أحدهم: "شكراً للمملكة العربية السعودية على مواقفها تجاهنا ربي يحفظ الملك سلمان وولي عهده الامين محمد واهلنا واخوانا من اهل المملكة".

وكتبت مستخدمة أخرى: "نعم امير الكويت المتوفى شخصية مهمة و تعليق موسم الرياض شي حسن لكن السؤال هو ليه ما وقفتوا الحفلات لقتل ألاف الاطفال و النساء و الابرياء من إخواننا في غزة؟؟؟"، على حد قولها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توجه إلى الكويت لأداء واجب العزاء بأمير البلاد.

وأعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في بيان بثه، السبت.

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: