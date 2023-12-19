قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. مراسلة CNN: لا نرى كيف يمكن أن يكون إطلاق صاروخ بالخطأ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال طبيب في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة لشبكة CNN، الثلاثاء، إن المستشفى الذي يُعد أحد المستشفيات القليلة التي تعمل بشكل جزئي في القطاع، يتعرض لحصار من قبل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب الدكتور فاضل نعيم، فقد تُوفي 4 مرضى في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، الاثنين، لعدم تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة بسبب الحصار، كما تم إجلاء حوالي 150 مريضًا إلى فناء المستشفى.

وذكر نعيم، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي "اختطف" جراحين اثنين من المستشفى، و"مرافقي" مرضى في المستشفى، وتم عصب أعينهم وتجريدهم من ملابسهم والتحقيق معهم.

وقال الطبيب إن عشرات الأشخاص الذين نُقلوا من المستشفى، ما زالوا محتجزين لدى الجيش.

وأردف نعيم قائلا لـCNN، إن الدبابات الإسرائيلية تتمركز في ساحة فلسطين بقلب مدينة غزة، على بعد أقل من 200 متر من المستشفى، وسط القتال الدائر في المنطقة.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على مزاعم الاختطاف والعملية العسكرية داخل المستشفى وحوله.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان المستشفى الأهلي المعمداني محل جدل بعد سقوط مقذوف على مبان المستشفى. واتهم مسؤولون فلسطينيون وعدد من الزعماء العرب، إسرائيل باستهداف المستشفى، لكن إسرائيل قالت إن صاروخًا أُطلق بشكل خاطئ من قبل حركة الجهاد الإسلامي المسلحة تسبب في الانفجار. ونفت حركة الجهاد الإسلامي، المنافسة لحماس، مسؤوليتها.

وأشار تحقيق أجرته شبكة CNN إلى أن صاروخًا كان سبب الانفجار بالمستشفى، وليس غارة جوية.

وتعرضت الإجراءات الإسرائيلية داخل المستشفيات وما حولها في غزة، لانتقادات شديدة، حيث حذّر العاملون في المجال الطبي والمنظمات غير الحكومية، من أن النظام الصحي في القطاع بالكاد يعمل، ولا يمكنه تحمل المزيد من الضغط.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، الأسبوع الماضي، إنه لا يزال هناك 11 مستشفًا فقط يعمل بشكل جزئي في جميع أنحاء القطاع المُحاصر.

وأوقفت عدة مستشفيات في شمال غزة عملياتها في الأسابيع الأخيرة، وقالت إنها تلقت أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء. وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه لا يستهدف المستشفيات، ويستهدف فقط "معاقل حماس".

وتقول إسرائيل إن حماس تستخدم المستشفيات كقاعدة لها، وهو ما اعتبرته الحركة غير صحيح.