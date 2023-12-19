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الأمم المتحدة: غزة "أخطر مكان" في العالم للصحفيين وعائلاتهم

الشرق الأوسط
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(CNN)-- وصفت الأمم المتحدة، الاثنين، قطاع غزة بأنه "أصبح أخطر مكان في العالم بالنسبة للصحفيين وأسرهم".

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ومنذ أن شنت حركة "حماس" هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل "ما لا يقل عن 57 صحفيا فلسطينيا في غزة"، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وبحسب اللجنة: "قُتل، في المجمل، ما لا يقل عن 64 صحفيا، بينهم 4 صحفيين إسرائيليين و 3 لبنانيين".

وقالت الأمم المتحدة، في بيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: " لقد أبقى الصحفيون العالم على إطلاع فوري بالفظائع التي يتعرض لها المدنيون في غزة"، وأشادت بـ"تفاني الصحفيين الذي يستحق الثناء".

وذكرت أنها "تشعر بالقلق أيضا إزاء الادعاءات التي يتم تداولها على نطاق واسع بأن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام تلقوا اتصالات هاتفية تهديدية وترهيبية من أفراد الأمن الإسرائيليين".

وتابعت أن "القتل والتهجير القسري للصحفيين أعاق قدرتهم على تقديم التقارير على الأرض في غزة".

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