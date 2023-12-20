اليونيسف تحذر: الأطفال في غزة "بالكاد لديهم قطرة واحدة للشرب"

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان الأربعاء، إن الأطفال في غزة يحصلون على حوالي 10% فقط من المياه التي يستخدمونها عادة، مما يترك لهم "بالكاد قطرة واحدة للشرب".

وجاء في البيان أن "الأطفال النازحين حديثا في جنوب قطاع غزة يحصلون على ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا فقط".

وأضافت أن 15 لترًا هو الحد الأدنى اليومي للشرب والغسيل والطهي، في حين أن ثلاثة لترات هي الحد الأدنى ليبقى المرء على قيد الحياة فقط.

وقالت اليونيسف إن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة "على وشك الانهيار"، الأمر الذي قد يكون له تداعيات خطيرة على الأطفال.

وتابعت اليونيسف: "تأثير ذلك على الأطفال مأساوي بشكل خاص لأن الأطفال هم أيضًا أكثر عرضة للجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية، وكلها يمكن أن تتفاقم لتشكل تهديدًا لبقائهم على قيد الحياة".

وأضاف البيان أن "المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن تتزايد بشكل خاص، نظرًا لنقص المياه الصالحة للشرب، خاصة بعد هطول الأمطار والفيضانات هذا الأسبوع".

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إنها سجلت نحو 165 ألف حالة إسهال بين الأطفال دون سن الخامسة، ووصفتها بأنها "أكثر بكثير" من المعتاد.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "بدون مياه صالحة للشرب، سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة".

وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها "تسهل مبادرات المساعدات الإنسانية المختلفة" في غزة، بما في ذلك "إمداد المياه مباشرة من إسرائيل".