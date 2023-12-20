الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

حركة "حماس" تُعلن وصول إسماعيل هنية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

الشرق الأوسط
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(CNN) – أعلنت حركة "حماس" وصول رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الأربعاء.

وذكرت "حماس" أن هنية سيُجري محادثات مع مسؤولين مصريين حول التطورات الراهنة في الصراع بين إسرائيل وغزة، وفقا لبيان نشرته الحركة عبر قناتها الرسمية على "تيليغرام".

وقدمت إسرائيل مقترحا لـ"حماس" يتضمن هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة، حسبما قال المحلل السياسي ومحلل السياسة الخارجية لدى CNN، باراك رافيد لمذيعة CNN، إيرين برنيت.

ويتضمن المقترح إطلاق سراح نساء وأطفال وكبار السن من الرهائن الذين يحتاجون لرعاية صحية طارئة.

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