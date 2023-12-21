خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- إذا كان لرام الله مركز فهو ساحة المنارة. تلتقي هنا 6 طرق، ويشق المشاة طريقهم بثقة عبر الدوار الضيق، مما يجبر السيارات على إفساح الطريق. إنه مزدحم دائمًا.

يتجمع المتظاهرون هنا للاحتجاج، ولكن عندما زارت CNN المكان صباح الأحد، كان الناس يقومون بأعمالهم. ومع ذلك، فإن صور الحرب في غزة المنشورة في الساحة والمعلقة على اللافتات والأسوار تذكر كل من يحتاج إلى التذكير بالفظائع التي تتكشف في مكان غير بعيد.

وجاء في أحد الملصقات، تحت صورة لعمال إنقاذ يزيلون الأنقاض: "هذا الدمار يشبه ضمير العالم".

وتظهر صورة أخرى سيارات الإسعاف خارج أحد المستشفيات مع النص التالي: "أبطال الطب يطالبون بالتحرك: أوقفوا المذبحة في غزة!"

في مكتبه الذي يبعد حوالي ميل واحد، يفكر خليل الشقاقي في الصراع، ويقول إن الفلسطينيين يؤيدون بأغلبية ساحقة قرار حماس بالذهاب إلى الحرب مع إسرائيل. وقد نشرت شركته البحثية، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR)، للتو نتائج استطلاعها الأخير حول المواقف الفلسطينية.

وأُجريت مقابلات شخصية مع 750 شخصًا بالغًا في الضفة الغربية، كما أُجريت مقابلات شخصية مع 481 شخصًا في غزة. تم جمع البيانات في غزة خلال الهدنة الأخيرة، عندما كان التنقل أكثر أمانًا للباحثين.

ووجد الاستطلاع، الذي يحتوي على هامش خطأ قدره أربع نقاط (بدلاً من الثلاث نقاط المعتادة)، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (72٪) المشاركين يعتقدون أن قرار حماس بشن هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر كان "صحيحًا".

وقال أقل من الربع (22%) أن ذلك "غير صحيح".

وقال الشقاقي إن هذا لا يعني دعم الفظائع: “لا ينبغي لأحد أن يرى في ذلك دعما لأية فظائع ربما تكون حماس قد ارتكبتها في ذلك اليوم”.

وأضاف: “يعتقد الفلسطينيون أن الدبلوماسية والمفاوضات ليست خيارًا متاحًا لهم، وأن العنف والكفاح المسلح وحدهما الوسيلة لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وبشكل عام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وقد تم إبراز هذا التمييز المهم من خلال ثلاث من نقاط بيانات الاستطلاع. وقال ما يقرب من 80% من أفراد العينة لباحثي المركز الفلسطيني للبحوث السياسية إن قتل النساء والأطفال في منازلهم يعد جريمة حرب.

وقال عدد أكبر (85%) من المستطلعين إنهم لم يشاهدوا مقاطع الفيديو التي عرضتها وسائل الإعلام الدولية عن الأعمال التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر - وهو رقم قد يشير إلى سبب اعتقاد 10% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن حماس ارتكبت "جرائم حرب" في ذلك اليوم.

يحصل الفلسطينيون، إلى حد كبير، مثلهم مثل الإسرائيليين، على وجهة نظر متحيزة من وسائل الإعلام الخاصة بهم. بالإضافة إلى تأثير الفقاعة هذا، يقول الشقاقي، إنه قد تكون هناك أيضًا رغبة في تجنب مصادر أخرى للحفاظ على إمكانية الإنكار. الإنكار، كما يقول، مفيد خلال فترات التوتر والألم.

مناطق منفصلة ومواقف متباينة

لقد تم فصل غزة والضفة الغربية، أو ما يسمى الآن بالأراضي الفلسطينية، جغرافيا منذ عام 1948. وقد شهدت العقود الأخيرة ترسخ جذور الانفصال بين المجموعتين السكانيتين، لأسباب ليس أقلها أنه أصبح من الصعب على الفلسطينيين التنقل بين المناطق.

منذ عام 2005، عندما أخرجت إسرائيل جنودها ومستوطنيها من غزة وأغلقت القطاع بشكل أساسي بمساعدة مصر، تباعدت التجارب اليومية للفلسطينيين في غزة بشكل أكبر عن تجارب الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومن الناحية السياسية، المناطق منقسمة. فالسلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس المسن، تتمتع بسيطرة جزئية على الضفة الغربية، في حين تسيطر حماس على ما يجري داخل غزة ـ أو ظلت تفعل ذلك إلى أن شنت إسرائيل هجومها.

وتنعكس هذه الاختلافات في المواقف التي شملها الاستطلاع، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام العنف.

في غزة، ارتفع دعم الكفاح المسلح بشكل طفيف فقط من 50% في سبتمبر/أيلول 2022 (قبل عام من الحرب الحالية) إلى 56% في ديسمبر/كانون الأول 2023. لكن في الضفة الغربية، ارتفع الدعم بشكل كبير من 35% في سبتمبر/أيلول 2022 إلى 54% في سبتمبر 2023 (قبل شهر من الحرب). هذا الشهر بلغت نسبة تأييد الكفاح المسلح في استطلاعات الرأي في الضفة الغربية 68%.

يقول الشقاقي إن هذه الاختلافات تعكس تصاعد الهجمات التي يشنها مستوطنون يهود عنيفون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أثارت إدانة من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب الشعور السائد بأن الحكومة اليمينية المتشددة الحالية في إسرائيل ليست منزعجة بشكل مفرط من هذا الوضع.

ولعله من غير المستغرب أن تجد حماس دعماً متزايداً، وخاصة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد زاد الدعم للجماعة المسلحة كحزب سياسي هناك ما يقرب من أربعة أضعاف (من 12٪ إلى 44٪) في الأشهر الثلاثة بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2023.

في غزة المحاصرة وعلى النقيض من ذلك، ظل الدعم مستقرًا نسبيًا حيث بلغ الدعم 38% في سبتمبر و42% في ديسمبر.

حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتي قادت منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقياتها التاريخية مع إسرائيل في التسعينيات - والتي أنشأت السلطة الفلسطينية، لكنها لم تتمكن بشكل حاسم من حل بعض القضايا الأكثر جوهرية في الصراع - شهدت انخفاض دعمها في جميع أنحاء المناطق من 26% قبل ثلاثة أشهر إلى 17% الآن.

مستوى التأييد لعباس ذاته أصبح أقل من ذلك ـ بل إنه منخفض للغاية في واقع الأمر حتى أنه يُنظَر إليه باعتباره فاقداً للمصداقية بالكامل تقريباً.

من باب الإنكار، نحو الحساب؟

لكن الشقاقي ينبه إلى أنه لا ينبغي المبالغة في التأكيد على الدعم المتزايد لحماس، على الأقل ليس بعد. ومع تصالح المزيد من الفلسطينيين مع الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فقد تتغير المواقف ــ ولو أن هذا من غير المرجح أن يحدث ما دامت غزة تحت هجوم واسع النطاق.

المهم مرة أخرى هو عدد الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع الفيديو من 7 أكتوبر والاختلافات بين المناطق. وفي غزة، قال 25% من المستطلعين إنهم شاهدوا مثل هذه الفيديوهات؛ وقال 16% من إجمالي المشاركين للباحثين إن حماس ارتكبت جرائم حرب. وفي الضفة الغربية، كانت الأرقام المقابلة 7% و1% فقط.

ويقول الشقاقي إن غزة تخرج من حالة الإنكار بسرعة أكبر من الضفة الغربية، وهذا يعني حسابًا لحماس. وبالفعل، يريد 38% فقط من سكان غزة رؤية عودة الجماعة المسلحة إلى الحكم بعد الحرب.

لكن الأمر لا يقتصر على زيادة الوعي بالأحداث في يوم واحد فقط. الأمر مرتبط بما يحدث عندما تستأنف السياسة بعد انتهاء الحرب، وما إذا كان الفلسطينيون يرون أي نوع من الأفق السياسي.

ويقول الشقاقي إنه في الوقت الذي يعتقد فيه الناس أن الطريقة الوحيدة لحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال هي إلحاق الألم والمعاناة بالإسرائيليين، يرى الفلسطينيون أن حماس هي الطرف الأكثر قدرة على ممارسة العنف بشكل فعال.

من ناحية أخرى، يقول إنه "إذا أعطي الفلسطينيون خيار التفاوض على نهاية دائمة للاحتلال الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطينية... فمن المحتمل أن ينخفض الدعم لحماس إلى ما دون ما كان عليه قبل الحرب".

وظل تأييد حل الدولتين مستقرا إلى حد كبير في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث انتقل من 32% إلى 34%، ولكن تاريخيا، لا تزال هذه الأرقام منخفضة. في الماضي، أظهرت استطلاعات PCPSR تأييدًا لوجود دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل بنسبة تتراوح بين 70% و80%.

وسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بأنه يرى المفاوضات مهمة، قائلا الشهر الماضي: “لا أعتقد أن (الصراع) سينتهي في النهاية حتى يكون هناك حل الدولتين”. المشكلة هي أن الفلسطينيين لا يبدو أنهم يصدقونه. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع (70%) من المستطلعين إنهم لا يعتبرون الحديث الأمريكي عن دولة فلسطينية أمرًا جديًا.

يقول الشقاقي إنه من الواضح سبب ذلك: "بما أنك تتمتع بكل هذه القوة، فلن يصدقك الناس إذا قلت، حسنًا، لا أستطيع استخدام النفوذ ضد إسرائيل. لذا، فإن الاستنتاج هو أنك تتحدث عن حل الدولتين، ولكن ليس لديك أي نية على الإطلاق لفعل أي شيء لجعله حقيقة واقعة”.