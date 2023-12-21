تفاعل على فيديو تحذير عبدالملك الحوثي لأمريكا من استهداف اليمن

نشر الخميس ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو من كلمة زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي، والتحذير الذي وجهه للولايات المتحدة الأمريكية من استهداف اليمن.

وقال الحوثي في كلمته، الأربعاء، والتي نشرتها قناة المسيرة التابعة للجماعة: "أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه هو، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية".

وتابع: "لا يتصور الأمريكي أن بإمكانه أن يضرب ضربات هنا أو هناك ثم يبعث بوساطات ليهدأ الوضع"، مؤكداً بأنه "إذا تورط الأمريكي فهو تورط بكل ما للكلمة من معنى"، وفقا لما نقلته المسيرة.

وأضافت القناة أن زعيم الحوثي لفت بالقول "لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، ولا نخاف التهديد والعدوان الأمريكي المباشر، وأن أحب الأمور إلينا وما كنا نتمناه منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة بيننا وبين الأمريكي والإسرائيلي وليس عبر عملائه".

وطالب الحوثي من كل الدول العربية أن "يتوقفوا وأن يتفرجوا وأن يتركوا الأمريكي والإسرائيلي ليدخل في حرب مباشرة معنا"، محذراً من "الاشتراك مع الأمريكي في حربه علينا"، وفقا للقناة.