قبرص: نحقق في تقرير عن شركة محلية لها علاقات بتمويل حماس

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

يمتلك أعمالًا في أوروبا ومصر والسودان رغم فرض عقوبات عليه.. تحقيق لـCNN حول ممول مرتبط بحماس

(CNN)-- قال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، الجمعة، إن المسؤولين القبارصة يحققون في تقارير تفيد بأن مواطنًا سودانيًا - يمتلك حصة في شركة مقرها قبرص - له علاقات بتمويل حركة حماس.

وأضاف ليتيمبيوتيس للصحفيين في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بشأن التقرير: "نحن على اتصال بشأن هذا الأمر، ونحن على علم بالتقارير ونجري تحقيقًا".

وذكرت شبكة CNN، الخميس، أن الممول المرتبط بحركة حماس، عبدالباسط حمزة، يحتفظ بشبكة من المصالح التجارية في أوروبا، وأن إحدى هذه الشركات موجودة في قبرص، رغم خضوعه للعقوبات الأمريكية.

وظهرت قبرص كساحة خارجية للصراع بين إسرائيل وحماس وإيران منذ اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وغزة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، في 12 ديسمبر/كانون الأول، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن جهاز الأمن القبرصي، بمساعدة الموساد، أحبط مخططًا إيرانيًا لمهاجمة أهداف يهودية في جزيرة قبرص.