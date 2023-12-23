بايدن: "قلبي يتفطر" بعد تقارير مقتل الرهينة الإسرائيلي الأمريكي في غزة

نشر السبت ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2023

كل واحدة منها تزن طنًا.. تحقيق لـCNN يكشف آثار القنابل التي تستخدمها إسرائيل في غزة

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يشعر بالحزن الشديد إزاء التقارير التي تفيد بمقتل الإسرائيلي الأمريكي، غادي حجاي، وتم تأكيد وفاة الرجل البالغ من العمر 73 عامًا في بيان صادر عن منتدى عائلات الأشخاص المفقودين، الجمعة.

غادي حجي، على اليمين، وجودي حجي Credit: The Hostages and Missing Persons

وقال بايدن في بيان: "نواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته وعودتها الآمنة"، وبحسب ما ورد لا يزال جثمان حجاي محتجزا في غزة.

وقالت عائلة حجاي لشبكة CNN اليوم إنها "مليئة بالحزن الشديد" بعد أن علمت بوفاة غادي حجاي، مضيفة أنها تأمل في استعادة جثمانه.

وقالت ابنتهما، إيريس حجاي لينيادو، لشبكة CNN في وقت سابق، إن والديها كانا يسيران في الصباح على بعد ميل ونصف من منزلهما في كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عندما سمعا صواريخ تحلق في سماء المنطقة، وقالت إن والديها "انبطحا على التراب" وحاولا طلب المساعدة وكان هذا آخر ما سمعته إيريس منهم.

وقال منتدى عائلات المفقودين إن غادي حجاي أصيب بالرصاص وأصيب بجروح خطيرة في ذلك الصباح.