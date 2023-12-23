خبيرة توضح لـCNN ما رأته داخل نفق اكتُشف حديثًا في غزة.. ماذا قالت؟

(CNN)-- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، بـ 136 من موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا في غزة على مدار الـ 75 يومًا الماضية، واصفًا ما حدث بأنه "شيء لم نشهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة".

وفي بيان على موقع أكس (تويتر سابقا)، قال غوتيريس إن معظم موظفي الأمم المتحدة في غزة "أُجبروا على ترك منازلهم"، مضيفا: "أشيد بهم وبالآلاف من عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم أثناء دعمهم للمدنيين في غزة".

وجاء بيان الأمين العام بعد يوم واحد على إصدار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، بيانا أعلن فيه وفاة العامل في الوكالة عصام المغربي مع زوجته وأطفاله الخمسة في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، الجمعة.

ويذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق، الجمعة، على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحماس، وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، وخلق الظروف التي تسمح بنهاية مستدامة للقتال، بتصويت يأتي بعد أيام من المفاوضات المغلقة.