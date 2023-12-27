بيان أمريكي عن اعتراض مسيرات وصواريخ فوق البحر الأحمر أطلقها الحوثيون

نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، اعتراض وابلا من الصواريخ و الطائرات بدون طيار فوق البحر الأحمر التي أطلقها الحوثيون من اليمن.

وقالت القيادة المركزية، في بيان نشر على منصة "إكس"، إن "وابل الصواريخ الذي أطلقه الحوثيون، وكلاء إيران في اليمن، شمل 12 طائرة بدون طيار هجومية، و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين كروز".

وأضافت: "بدأت عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي واستمرت حتى بعد الظهر"، وتابعت: "لم تقع أضرار للسفن في المنطقة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

كان متحدث باسم الحوثيين أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم أطلقوا "صواريخ بحرية" على سفينة MSC UNITED، وهي سفينة تجارية زعموا أنها "رفضت عدة اتصالات من القوات البحرية الحوثية".

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لجماعة الحوثي، يحي سريع، عبر "إكس" إن عمليات الإطلاق تأتي في إطار "الدعم والتضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني".