(CNN)-- إن الهجمات المتصاعدة على القوات الأمريكية والسفن التجارية والحوادث التي كثيرا ما تكون مرتبطة بإيران ووكلائها تثير مخاوف جديدة من أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتسع وتتحول إلى حريق إقليمي له عواقب سياسية واقتصادية خطيرة.

ومع وجود أفراد الخدمة الأمريكية بشكل متزايد في خط إطلاق نار خطير ومع وجود الأصول البحرية الأمريكية والحلفاء في حالة تأهب قصوى بعد هجمات متعددة بطائرات بدون طيار، فإن الوضع المتدهور يؤدي إلى فترة عطلة متوترة للبيت الأبيض.

يمثل الاحتمال المتزايد للوفيات الأمريكية جراء القتال وتدهور الوضع الأمني من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر ويمتد عبر العراق وسوريا ولبنان وإسرائيل أزمة خارجية جديدة غير مرحب بها مع فجر عام الانتخاب الرئاسية الأمريكية بالنسبة لجو بايدن. وقد تحولت إلى طبق اختبار لاتجاه جيوسياسي جديد ــ اختبارات لا نهاية لها لإرادة أميركا ومصداقيتها من قبل خصومها ووكلائهم. إن التحذيرات التي أطلقتها إسرائيل من أن حربها ضد حماس في غزة ستستمر لعدة أشهر، رغم الضغوط الأمريكية لتهدئة حدة الصراع، تهدد بزيادة فرص خروج الحرب عن نطاق السيطرة وجر الولايات المتحدة.

موجة من التصعيد الخطير

إن القلق الأولي من احتمال اندلاع حرب إقليمية بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وشن إسرائيل هجومها على غزة، لم يتجسد على الفور حتى وسط تبادلات محدودة بين إسرائيل وقوات حزب الله في لبنان على واحدة من أكثر الجبهات إثارة للقلق في المنطقة.

لكن يبدو أن وتيرة الهجمات والتصعيد في الأيام الأخيرة تكتسب زخمًا مميتًا، مما يزيد المخاوف من تصاعد التوترات.

أمر بايدن بضربات جوية يوم الاثنين ضد المنشآت التي يستخدمها مقاتلو ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران في العراق والتي اتهمتها الولايات المتحدة باستخدام طائرة بدون طيار لمهاجمة قاعدة أربيل الجوية، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الخدمة الأمريكية بجروح خطيرة. كان هذا هو الهجوم الأخير الذي تشنه الجماعات الوكيلة لإيران ضد القوات الأمريكية في سوريا أو العراق التي تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب.

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اعترضت وابلًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ يوم الثلاثاء فوق البحر الأحمر أطلقها المتمردون الحوثيون – وهي جماعة مدعومة من إيران في اليمن. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق إن المخابرات الإيرانية نشطت في المساعدة في التخطيط لهجمات على الشحن التجاري، الأمر الذي دفع بعض خطوط الشحن إلى إعادة توجيه سفنها حول إفريقيا بدلاً من المرور الأكثر اقتصادا عبر قناة السويس، مما أثار مخاوف على سلسلة التوريد العالمية. وقد نفت إيران مراراً تورطها.

قال البنتاغون إن البصمة الجغرافية لعدم الاستقرار تمتد الآن نحو الهند بعد أن تعرضت ناقلة كيماوية تعمل في المحيط الهندي لهجوم بطائرة بدون طيار إيرانية يوم السبت على بعد 200 ميل بحري من الساحل الهندي. ونفت إيران مراراً تورطها.

اتهمت إيران والعديد من وكلائها إسرائيل باغتيال قائد كبير في الحرس الثوري الإسلامي في غارة جوية في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق. ورفضت إسرائيل التعليق على هذه المزاعم، لكن الحرس الثوري الإيراني هدد بالانتقام لمقتل سيد راضي موسوي، قائلاً: "إن النظام الإسرائيلي سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".

عواقب تدهور الوضع الأمني

تسلط موجة الأحداث الجديدة الضوء على احتمال حدوث تصعيد خطير للحرب، وتكشف عن مدى تعرض القوات الأمريكية للخطر بشكل مباشر، وتساعد في تفسير المناشدات العاجلة المتزايدة من واشنطن لإسرائيل لتقليص الحرب في غزة.

إن الحوادث المستقبلية التي يُقتل فيها جنود أمريكيون أو تلحق أضرار جسيمة بالأصول البحرية لن تترك لواشنطن خيارًا سوى الانجرار مرة أخرى إلى الشرق الأوسط بعد أن حاول آخر ثلاثة رؤساء الانسحاب من المنطقة.

وقال كريستوفر أوليري، المدير السابق لاستعادة الرهائن في الحكومة الأمريكية، لـCNN يوم الثلاثاء إنه ورغم عدم اقتراب الوضع الإقليمي من أسوأ السيناريوهات حتى الآن، إلا أن احتمال التدهور كان حاضرا على الدوام.

وأضاف أن "الحرب بين إسرائيل وحماس هي جزء من مخطط أكبر من محور المقاومة، وهي الاستراتيجية التي تسيطر عليها إيران للحصول على النفوذ الإقليمي والقوة من خلال الجماعات، والجماعات البديلة مثل حماس، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، حزب الله، كتائب حزب الله والحوثيين".

وتابع: "لذا، فرغم وقوع هجمات متواصلة، فقد ظلت إلى حد ما تحت السيطرة، بما في ذلك هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. لكن هذه تحذيرات مما قد يأتي. إذا خلعت إيران القفازات بالفعل وأطلقت العنان لقواتها البديلة بكل قوتها، فلدينا مشكلة إقليمية حقيقية، نعم، ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا".

ويعد وضع القوات الأمريكية في العراق وسوريا خطيرا بشكل خاص، حيث يسهل الوصول إليها من قبل الجماعات المسلحة الموالية لإيران. ولطالما اتهم الجمهوريون بايدن بعدم اتخاذ إجراءات كافية لردع هؤلاء الخصوم، لكن الإدارة بذلت قصارى جهدها لمحاولة تجنب تصعيد لحظة محفوفة بالمخاطر إلى حرب أكبر. إن الخط الفاصل بين الاستجابات المتناسبة والردع الفعال أصبح ضعيفا على نحو متزايد. يثير الهجوم على القاعدة الجوية تساؤلات حول مدى ضعفها حتى يتم اختراقها بواسطة طائرة بدون طيار. والمسألة الأعمق الآن هي ما إذا كانت الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة - والتي انتقدها العراق باعتبارها عملاً عدائيًا - قد فعلت أي شيء لردع الهجمات المستقبلية.

تداعيات اقتصادية وعسكرية أيضًا

يمكن أن يكون للصراع الموسع عواقب اقتصادية مؤلمة بالنظر إلى الأهمية الحاسمة للبحر الأحمر لطرق سلسلة التوريد العالمية للطاقة والسلع. ويحد الممر المائي من جوانبه الشرقية اليمن والمملكة العربية السعودية ومن الغرب إريتريا والسودان ومصر. ويصب في قناة السويس في شبه جزيرة سيناء، التابعة لمصر والمتاخمة لإسرائيل. وقد تم الكشف عن احتمال تعطل القناة، التي توفر أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا، عندما علقت سفينة عبر عرضها في عام 2021، مما تسبب في أصداء عالمية. ونظراً للتهديد الذي تتعرض له سفنها وأطقمها من الطائرات بدون طيار والصواريخ، فقد أمرت العديد من شركات الشحن قباطنتها بسلوك الطريق الأكثر تكلفة والمستهلك للوقت حول أفريقيا. وقد دفع الاضطراب الاقتصادي المحتمل الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين. وقالت الولايات المتحدة قبل عيد الميلاد إن دولًا من بينها المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وجزر سيشيل قد وقعت على الاتفاقية.

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير الأسبوع الماضي إن الحوثيين شنوا ما لا يقل عن 100 هجوم ضد 12 سفينة تجارية مختلفة في البحر الأحمر خلال الشهر الماضي، في "نطاق كبير جدًا من الهجمات" لم نشهده منذ "جيلين" على الأقل.

إن احتمال القيام بعمل عسكري في الشرق الأوسط هو آخر شيء كان بايدن - الذي استثمر بعمق بالفعل في محاولة إنقاذ أوكرانيا من الهجوم الروسي - يأمل في التعامل معه مع بداية عام 2024. إن أي انطباع بأن الرئيس يكافح من أجل بسط سلطته على عالم يبدو في بعض الأحيان أنه يخرج عن نطاق السيطرة قد يكون ضارًا سياسيًا في وقت يعاني فيه بايدن من معدلات تأييد تقل عن 40٪ - وهي منطقة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لرئيس يسعى لإعادة انتخابه. إن التصورات بأن بايدن يفشل في الاستجابة بقوة للتحديات التي يشكلها خصوم الولايات المتحدة في هذه الأثناء يمكن أن تلعب دوراً في المخاوف العامة من أنه في سن 81 عاماً، لا يرقى إلى مستوى متطلبات فترة ولاية ثانية – وهي رواية يسعى الجمهوريون إلى تعزيزها في أذهان الناخبين.

ومع ذلك، يحاول الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي ترأس فترة من الفوضى والانقسام في الداخل والخارج في فترة ولايته الأولى وأبعد الولايات المتحدة عن حلفائها، خلق صورة للفوضى العالمية وعدم احترام الولايات المتحدة بظل تسويق صاحب الـ77 عامًا رؤيته لقيادة الرجل القوي. لذا، ليس لدى بايدن مجال كبير للمناورة السياسية ضد المرشح الأوفر حظا من الحزب الجمهوري إذا اتخذ الوضع فجأة منعطفا نحو الأسوأ.

وكان هذا الواقع السياسي الهش هو الخلفية لمشاورات جديدة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن، الثلاثاء. جاء ذلك بعد اندلاع قتال عنيف في غزة بين القوات الإسرائيلية وقوات حماس بعد أيام من الدعوات الأمريكية لمرحلة أقل حدة في الصراع. التقى رون ديرمر، أحد كبار المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وكان نتنياهو قد زار في وقت سابق القوات في غزة وأعلن أن هناك "معركة طويلة" تنتظرنا. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده في "حرب متعددة الساحات، ونحن نتعرض للهجوم من سبعة قطاعات مختلفة”، في إشارة إلى غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران.

وهذا سيناريو لا يمكن للولايات المتحدة، وبايدن على وجه الخصوص، السماح له بالتحول إلى حقيقة طويلة الأمد.