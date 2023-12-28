(CNN)-- قال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان يتطلب تغييرا، محذرا من أن الوقت ينفد للتوصل إلى حل دبلوماسي للقتال بين إسرائيل وحزب الله.

وحذر غانتس من أنه "إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية لوقف إطلاق النار الذي يستهدف البلدات الشمالية ويدفع حزب الله بعيدًا عن الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك".

وجاءت تصريحات غانتس بعد أن ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم خلال الليل في جنوب لبنان خلال غارة جوية إسرائيلية، وتداولت مواقع موالية لحزب الله اللبناني على وسائل التواصل الاجتماعي أن أحد مقاتليه قتل في الهجوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مصادر النيران القادمة من لبنان بعد انطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس روش هنكرا على البحر الأبيض المتوسط ​​في شمال غرب إسرائيل.

ويذكر أنه ورغم احتدام الحرب في غزة، إلا أن هناك مناوشات شبه مستمرة بين إسرائيل وحزب الله، الجماعة المسلحة التي تهيمن على جنوب لبنان، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.