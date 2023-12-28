نشر الخميس ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "المحادثات مستمرة بشأن إعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة إلى وطنهم"، حسبما نقل عنه مكتبه، الخميس.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لعائلات الرهائن في تل أبيب، الخميس: "نحن نجري محادثات حتى في هذه اللحظات بالذات. لا يمكنني تفصيل الوضع، نحن نعمل من أجل إعادة الجميع".

وفي الوقت نفسه، أعلن كيبوتس في جنوب إسرائيل، الخميس، وفاة إحدى الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال كيبوتس نير عوز، إن جودي وينشتاين، التي كانت تبلغ من العمر 70 عاما، توفيت، وما زالت جثتها محتجزة لدى حماس.

وتحمل وينشتاين الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية والكندية. ومن المعروف أنها أُصيبت أثناء احتجازها كرهينة في 7 أكتوبر.

وأُعلن عن وفاة زوجها جاد حاغاي، الذي كان يبلغ من العمر 73 عاما، في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ولا يزال جثمانه محتجزا لدى حماس، حسبما ذكر الكيبوتس.