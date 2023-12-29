إسرائيل تنشر خرائط توضح "الخطأ" بمقتل الرهائن الثلاثة في غزة

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(CNN)— نشر الجيش الإسرائيلي، الخميس، نتائج التحقيق في قيام الجيش الإسرائيلي بقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين بـ"الخطأ" في قطاع غزة بعملية جرت في الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

Credit: Israel Defense Forces

واختطف عناصر حماس الرهائن الثلاثة وهم: يوتام حاييم وألون شيمريز وسامر طلالقة، خلال هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقُتل الرجال الثلاثة خلال عملية للجيش الإسرائيلي حول حي الشجاعية بمدينة غزة في 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "فشل في مهمته" بإنقاذ ثلاثة رهائن قتلوا عن طريق الخطأ على يد قواته في غزة في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك في الوقت الذي نشر فيه الجيش نتائج تحقيقه.

تحليل مسار إحدى عمليات إطلاق النار . Credit: Israel Defense Forces

وخلص التحقيق إلى أن القوات الإسرائيلية في الميدان لم يكن لديها "وعي كاف" باحتمال اقتراب الرهائن منهم أو أن القوات ستواجه رهائن في عمليات لا تهدف على وجه التحديد إلى تحريرهم، وخلصت النتائج أيضا إلى أن رتب القيادة الإسرائيلية لديها معلومات عن وجود رهائن في الموقع، و"حتى أنها اتخذت إجراءات لمنع الهجمات على مواقع يشتبه في وجود رهائن فيها"، كما جاء في التقرير.

في ذلك اليوم، وفقا للنتائج، أطلق جندي إسرائيلي النار على ثلاثة رهائن "تم تحديدهم على أنهم يشكلون تهديدا"، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم. ولاذ الرهينة الثالث بالفرار، وأصدر قائد الكتيبة أمراً بوقف إطلاق النار للتعرف على هوية الشخص الثالث.

المباني التي وقعت فيها حادثتا إطلاق النار على الرهائن، بحسب الجيش الإسرائيلي Credit: Israel Defense Forces

وبعد أن سمع القائد شخصًا يصرخ "النجدة" باللغة العبرية، نادى عليه ليتقدم نحو الجنود؛ وذكر التقرير أن الرهينة خرجت من أحد المباني وتحركت نحو القوات. ولم يسمع جنديان أوامر القائد بوقف إطلاق النار "بسبب ضجيج من دبابة قريبة" وأطلقا النار على الرهينة الثالثة، بحسب التحقيق.

كما خلص التحقيق إلى أن "الرهائن كانوا يسيرون بلا قمصان، وكان أحدهم يلوح بعلم أبيض، ويقف عند نقطة محدودة الرؤية بالنسبة لموقع الجندي الذي أطلق الرصاصة".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إن إطلاق النار "كان من الممكن منعه"، لكنه أكد أنه "لم يكن هناك أي ريبة في الحدث، وأن الجنود نفذوا الإجراء الصحيح حسب فهمهم للحدث في تلك اللحظة".

وخلص هليفي إلى أن قتل الرهائن لم يكن ينبغي أن يحدث ولا يتناسب مع خطورة الوضع.