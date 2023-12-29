مصر لا تزال تنتظر ردودا بشأن مقترح إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

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(CNN)-- قالت مصر إنها لم تتلق ردا على الإطار المقترح الذي طرحته، الأحد، لحل الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، إن مصر صاغت الإطار بعد الاستماع إلى آراء الأطراف المعنية، لكن لم يتم الرد على أي منها، وفقا لبيان صدر، الخميس.

وقال رشوان إن الاقتراح يتضمن "ثلاث مراحل متتالية ومترابطة تنتهي بوقف إطلاق النار"، وبمجرد رد الأطراف، سيتم الإعلان عن الاقتراح بأكمله، بحسب رشوان.

ويذكر أن الاقتراح المكون من ثلاث مراحل من شأنه أن "يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة"، حسبما أفاد محلل السياسة والسياسة الخارجية في شبكة CNN، باراك رافيد، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين.

ولم تحصل CNN بشكل مستقل على نسخة من المقترح المصري.

ووفقًا لرافيد، في المرحلة الأولى من الخطة، من المتوقع أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تتمكن حماس من إطلاق سراح 40 رهينة، بما في ذلك النساء وكبار السن، والمرحلة الثانية تتضمن الاتفاق على تبادل جثث عناصر حماس الذين تحتجزهم إسرائيل بجثث الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف المرحلة الثالثة من الخطة "تتضمن صفقة الكل مقابل الكل"، مما يعني أن إسرائيل ستعيد الستة آلاف فلسطيني الموجودين في سجونها مقابل الرهائن الإسرائيليين المتبقين - بما في ذلك الجنود - الذين تحتجزهم حماس في الأسر.