نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN) -- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، في بيان، إنها تعمل مع الهلال الأحمر المصري لإنشاء "أول مخيم منظم" للنازحين في خان يونس بغزة، حيث يكتظ عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة.

وأضافت الجمعية أن "المرحلة الأولى من المخيم الجديد ستشمل 300 خيمة، وستؤوي العائلات النازحة من الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية".

وتابعت أن "المشروع سيوفر أيضا المياه وخدمات الصرف الصحي والغداء والتغذية والطاقة والوقود".

وتهدف الجمعية في المراحل النهائية إلى توسيع المخيم ليضم 1000 خيمة، وتوفير المأوى لـ"مئات" العائلات النازحة في جنوب غزة.

ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني متى سيفتح المخيم.

وتواصلت شبكة CNN مع الجمعية للحصول على التفاصيل.