نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، إن عشرات الأشخاص قٌتلوا جراء القصف الإسرائيلي على مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، الأربعاء.

وذكرت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة أن 20 شخصًا على الأقل قتلوا في الغارات الجوية.

وقد طلبت CNN تعليقًا من جيش الدفاع الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب ضد حماس "ستستمر لعدة أشهر أخرى"، وأن الجيش الإسرائيلي يركز جهوده "في جنوب قطاع غزة - خان يونس، والمخيمات المركزية".

وذكرت الوزارة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، استشهد 195 شخصًا وأصيب 325 آخرين، مضيفة أن 21110 فلسطينيًا قٌتلوا في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من الأرقام التي قدمتها وزارة غزة، بسبب تقييد الوصول إلى المنطقة وصعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة وسط الصراع المستمر.