السعودية.. اكتشاف محتمل لموقع ذهب بطول 100 كيلومتر يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إعلان شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن اكتشاف موقع محتمل للذهب في المملكة بطول 100 كيلومتر الأمر الذي أثار تفاعلا.

جاء ذلك في بيان للشركة الحكومية، ورد فيه: "اكتشاف محتمل لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي. ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن والذي أطلق في عام 2022م ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن".

وتابعت: "يركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة. حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب /منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم، وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم / طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم / طن. بالإضافة إلى ذلك، واصلت معادن توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كم شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها".

وأضافت: "حددت نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، المنطقة المحتملة بطول 125 كم مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة العربية السعودية. حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع امكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض. يذكر أن حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ حوالي سبعة ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250,000 أوقية سنويا".