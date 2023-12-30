"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN)-- حث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، المؤسسات الإعلامية على التحقق من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الواردة من المسؤولين الحكوميين، قبل النشر.

جاء ذلك في بيان، الجمعة، حيث رد لازاريني على مزاعم المسؤولين الإسرائيليين الذين يلقون اللوم على الأونروا في وجود الثغرات في توصيل المساعدات في غزة.

وقال لازاريني: "على مدى الأيام الماضية، ألمحت العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين إلى تحميل الأونروا بشكل مباشر المسؤولية عن الثغرات في إيصال المساعدات في قطاع غزة، وقد تم تضخيم هذه التصريحات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق تيارا من التصريحات والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، قد اتهم، الجمعة، الأونروا بالتستر على اختطاف حماس المزعوم للمساعدات في غزة، ووصف آلية المساعدات التابعة للأمم المتحدة بأنها "غير ناجحة على الإطلاق".

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول، بدا أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية قد ألقى باللوم على الأمم المتحدة في تأخير المساعدات، قائلاً إنها "يجب أن تفعل ما هو أفضل".

وقال لازاريني إنه حتى بعد فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لتوصيل المساعدات، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا شديدة على وصول المساعدات الإنسانية من خلال القصف المستمر والانقطاع المنتظم لخدمات الهاتف والإنترنت، والتأخير الطويل في معبري رفح وكرم أبو سالم، فضلا عن تقييد الوصول إلى القطاع، الجزء الشمالي من الشريط.