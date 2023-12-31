نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

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القدس (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه لن يستقيل من منصبه، بعد تعرضه لانتقادات بسبب فشله في توقع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعرض نتنياهو لضغوط بشأن تحمل المسؤولية خلال مؤتمر صحفي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي ناقش فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي حرب البلاد ضد غزة، سُئل عما إذا كان قد قرر بالفعل أنه لن يتحمل المسؤولية الشخصية عن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي نفذته حماس.

وقال نتنياهو معلقا: "سؤالك حول الاستعداد للاستقالة، يتكرر مرارا وتكرارا... الشيء الوحيد الذي أنوي الاستقالة منه هو حماس. هذا هو ما سأستقيل منه".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا هو ما أتعامل معه ولا شيء آخر".

ولقد تحولت الرياح ضد رئيس الوزراء مع استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، ومع استمرار حماس في احتجاز الرهائن.

وتشير العديد من استطلاعات الرأي إلى أن التأييد على المستوى الوطني لنتنياهو وائتلافه الحاكم ينهار، رُغم الدعم الساحق المتواصل في إسرائيل للحرب على حماس.

وقال نتنياهو أيضا خلال المؤتمر الصحفي، السبت، إن حرب إسرائيل ضد غزة "ستستمر لعدة أشهر أخرى".

وأضاف رئيس الوزراء بحسب نص مترجم لتصريحاته نشره مكتبه: "سياستي واضحة: نحن مستمرون في القتال حتى تتحقق أهداف الحرب، وخاصة القضاء على حماس والإفراج عن جميع رهائننا".

وقال نتنياهو أيضا إن الجيش الإسرائيلي "يقاتل بقوة وأنظمة جديدة فوق وتحت الأرض"، حسبما نقل عنه راديو الجيش الإسرائيلي. وأضاف: "لدينا اليد العليا، لقد قتلنا أكثر من 8000 إرهابي".