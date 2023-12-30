نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

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القدس (CNN)-- بينما تعمل القوات الإسرائيلية في وسط وجنوب قطاع غزة، بعد إعلانها عن توسيع عملياتها، فإن القتال مستمر في شمال القطاع، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قتالا يدور أيضا في الشمال بمنطقة الشجاعية، حيث "عثرت القوات البرية على خلية إرهابية تعمل بجوار القوات، وإرهابي مسلح بقذائف (آر. بي.جي)، ووجهت القوات طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي فاستهدفت الخلية وقضت عليها".

وفي بيت لاهيا، التي شهدت بالفعل دمارا واسع النطاق، قال الجيش الإسرائيلي إن "مجمعين عسكريين تابعين لحماس تم تفكيكهما من قبل القوات، التي عثرت على العديد من الأسلحة والعبوات الناسفة والبنادق والمعدات العسكرية وأجهزة الاتصال في المجمعين العسكريين قبل شن الضربة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه في مدينة غزة، في شمال القطاع أيضا، "قتلت القوات، بالتنسيق مع الطائرات، عشرات الإرهابيين. وخلال ثلاث ساعات، وقعت 4 حوادث لتحديد هوية الإرهابيين، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 15 إرهابيا مسلحا، كما اندلعت معارك أسفرت عن مقتل المزيد من الإرهابيين".

وتقول كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها تواصل قتال القوات الإسرائيلية في أجزاء كثيرة من قطاع غزة، بما في ذلك مخيم البريج وسط القطاع.

وكان تركيز إسرائيل في البداية عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منصبا على شمال غزة، قبل أن توسع عملياتها إلى الجنوب.

وتهدف إسرائيل إلى تدمير حماس بعد أن أدت هجماتها المفاجئة إلى مقتل 1200 إسرائيلي، وكذلك إعادة الرهائن الذين أسرتهم الجماعة المسلحة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الحرب قد تستمر "عدة أشهر أخرى".