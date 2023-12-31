نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- قالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكية، بيان إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس جرافيلي" أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مساء السبت.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أصيبت سفينة حاويات مملوكة/ تديرها الدنمارك وترفع علم سنغافورة وتسمى "ميرسك هانغتشو" بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. استجابت USS Gravely و USS Laboon للسفينة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وقالت إن السفينة قادرة على مواصلة الإبحار.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن هذا هو الهجوم غير القانوني هو الـ23 الذي يشنه الحوثيون على سفن الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتواصل بعض شركات الشحن الكبرى الابتعاد عن البحر الأحمر، حتى مع عودة شركات أخرى في أعقاب عملية أمنية جديدة بقيادة الولايات المتحدة لحماية المنطقة - مما يسلط الضوء على مدى هشاشة الوضع في أحد الشرايين التجارية في العالم.

وقالت "هاباغ لويد" و "إيفرجرين لاين"، ذراع شحن الحاويات التابعة لمجموعة "إيفرجرين"، لشبكة CNN الأربعاء إنهما ستواصلان إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لأفريقيا. وقالت MSC نفس الشيء، الثلاثاء.