الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

"حماس" تطلق صواريخ على إسرائيل بعد دقائق من بداية عام 2024

الشرق الأوسط
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(CNN)--  أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا تم إطلاقها من غزة بعد دقائق فقط من بداية عام 2024، وفقا لفريق شبكة CNN في تل أبيب الذي شهد الهجوم، فيما سمعت صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط إسرائيل.

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ومن جانبها، نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، بيانا قالت فيه إنها قصفت تل أبيب بوابل من صواريخ "إم90" عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت حماس بدء عام 2024 بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل، بينما لا يزال 129 إسرائيليا محتجزين لديها في غزة"، وأضاف: "لا توجد سنة جديدة سعيدة حتى يعودوا جميعا إلى ديارهم".

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