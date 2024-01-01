نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

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"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن جنوده في شمال غزة حاولوا إيقاف قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، الخميس، وأطلقوا "طلقات تحذيرية لم تكن تستهدف المركبات".

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة ذكرت، لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على قافلتها بينما كانت تسير على طريق حدده الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، بعد مراجعة الحادث، إن قواته طلبت من القافلة، بعد الانتهاء من تسليم المساعدات، تغيير طريق عودتها جنوبا "من أجل حماية سلامة القافلة من القتال الدائر بالقرب من ذلك المكان".

وأضاف: "لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي الموجودون في الميدان على علم بالتغيير في المسار. ونتيجة لذلك، وعندما وصلت القافلة، عمل الجنود على إيقافها، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية لم تكن موجهة نحو المركبات، وعندما توقفت المركبات، أوقفت القوات إطلاق النار".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم تقع إصابات في الحادث، لكن إحدى المركبات تضررت جراء "ارتداد الطلقات التحذيرية التي تم إطلاقها"، وأضاف أنه تعلم من الحادث وسيستفيد من هذه الدروس "لمنع وقوع حوادث من هذا النوع في المستقبل".

من جانبه، أدان منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث الحادث، في بيان أصدره الجمعة، قائلا إن "القافلة كانت تحمل علامات واضحة"، وأضاف أن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني "غير قانونية".

وسبق أن وصف غريفيث إدخال المساعدات إلى غزة وسط "القصف المستمر" وضعف الاتصالات والطرق المتضررة والتأخير عند نقاط التفتيش بـ"الوضع المستحيل".