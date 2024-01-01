محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا التهجير من غزة

نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

يبحثون عن طعام في غزة بيأس.. شاهد عشرات الأشخاص يعتلون شاحنتي مساعدات إغاثة

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

استمع إلى ما تقوله عائلات في غزة فقدت كل شيء وسط تصاعد عمليات إسرائيل في القطاع

(CNN)-- قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير من أرضه"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف عباس، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس حركة "فتح": "شعبنا الفلسطيني الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها إلى قضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948".

وتابع: "لكننا نقول لهم: كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، كلما أصبح شعبنا أقوى وأكثر إصرارا وإصرارا على التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة".

يذكر أن إسرائيل حثت المزيد من السكان على الإخلاء مع توسيع هجومها البري على أجزاء من وسط وجنوب قطاع غزة.

وتحذر الأمم المتحدة من أن نحو 150 ألف شخص في تلك المناطق - العديد منهم نزحوا داخليا بالفعل من الأجزاء الشمالية من القطاع - ليس لديهم "مكان يذهبون إليه".

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 100 ألف شخص إضافي قد احتشدوا مؤخرا في رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وهو بالفعل الجزء الأكثر كثافة سكانية في القطاع، ويقول المدنيون هناك إن الظروف مزرية.