إسرائيل تعلن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة يوم الاثنين

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(CNN) -- أعلن منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، دخول ما لا يقل عن 163 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية إلى غزة من معبري رفح وكرم أبو سالم يوم الاثنين.

ويتوافق العدد الحالي للشاحنات مع المتوسط اليومي المسجل خلال الأسابيع السابقة.

وقبل الصراع مع حركة "حماس"، أفادت الأمم المتحدة أن متوسط التسليم اليومي يبلغ 455 شاحنة من البضائع التجارية إلى القطاع.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق الاثنين، أنه بدأ في خفض عدد جنوده في غزة بينما يستعد لقتال طويل الأمد طوال عام 2024.

وتضغط الولايات المتحدة على المسؤولين الإسرائيليين لبدء مرحلة أكثر دقة للقتال بينما تواصل ملاحقة عناصر"حماس".