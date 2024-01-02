إسرائيل: سكان التجمعات القريبة من غزة سيعودون إليها قريبا

وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

(CNN) -- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن المواطنين الإسرائيليين الذين كانوا يسكنون في منازل واقعة على بعد 4 إلى 7 كيلومترات (حوالي 2.5 إلى حوالي 4 أميال) شمال قطاع غزة سيكونون قادرين على بدء عودة تدريجية في المستقبل القريب.

وأضاف غالانت في تصريحات بعد جولة في كيبوتس بالقرب من حدود غزة في جنوب إسرائيل، أن العودة ستبدأ بالتجمعات البعيدة ثم تنتقل بعد ذلك إلى جميع التجمعات المتبقية، وتابع أن القوات الإسرائيلية "تعرف مهمتها حتى تعود الحياة هنا إلى مجراها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ خفض عدد جنوده على الأرض في غزة، بينما يستعد لقتال طويل على مدار عام 2024.

وقال الجيش في بيان، الاثنين، إن اللواءين 551 و14، المؤلفين من جنود الاحتياط، سيعودان إلى عائلاتهما والحياة المدنية هذا الأسبوع.

وأضاف: "هذه الخطوة من المتوقع أن تخفف بشكل كبير الأعباء الاقتصادية، وتمكنهم من جمع القوة للأنشطة القادمة في العام الجديد، حيث سيستمر القتال، وستظل هناك حاجة إلى خدماتهم".