دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهدافها سفينة حاويات جديدة في البحر الأحمر، الثلاثاء، قائلة إنها كانت متجهة إلى موانىء إسرائيل.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، في بيان نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقًا):

"نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة" CMA CGM TAGE سي إم أي سي جي إم تيج "كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن"عملية الاستهداف جاءتْ بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية بما في ذلك الرسائل التحذيرية النارية".

وتتبع سفينة الحاويات شركة الشحن الفرنسية "سي إم أي سي جي إم"، وترفع علم مالطا.

ويبدو أن السفينة لازالت قيد التشغيل، حيث تسير بسرعة 17 عقدة، حسب بيانات موقع رصد الملاحة البحرية Vessel Finder. وتحركت من ميناء سنغافورة في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن تصل ميناء الإسكندرية المصري في 6 يناير/ كانون الثاني.

Credit: From/Vesselfinder

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين "استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات حول العالم باستثناء موانئ فلسطين المحتلة".

وحذر المتحدث من أن "أي اعتداء أمريكي لن يمر دون رد أو عقاب". وتابع: "تحذر القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي أو غيرَه من أي اعتداء أو إجراء يمثل حماية للسفن التجارية التي تذهب إلى الكيان الصهيوني".

كانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، رهنت توقفها عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها بدخول المساعدات إلى القطاع. وتطلق الجماعة صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل، في رد على تطورات الحرب في القطاع.