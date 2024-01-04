(CNN)—عقّب وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب على التطورات الأخيرة بمقتل القيادي بحركة حماس، صالح العاروري في العاصمة البنانية، بيروت، وخطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الأربعاء.

جاء ذلك في مقابلة لبوحبيب مع الزميلة كريستيان أمانبور على CNN حيث وجه له سؤال كان نصه: " كما تعلم، لم يؤكد الإسرائيليون ذلك (قتل العاروري) علنًا، لكن الولايات المتحدة، كما تعلمون، أخبرت شبكة CNN أنها تعتقد ذلك، وكما تعلم، فقد أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مستشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا كان هجومًا على حماس، وليس هجوما على لبنان وليس هجوما على حزب الله، لذا، السؤال هو هل سيستجيب لبنان أو حزب الله برأيك؟ وكان زعيم حزب الله حسن نصر الله يلقي خطابا طويلا بعد ظهر اليوم (الأربعاء) الذي قال فيه بشكل أساسي إنه عدوان إسرائيلي سافر، وإذا قرر العدو شن حرب على لبنان، فإن حربنا ستستمر والقتال لن يكون له حدود.. ماذا سيحدث في رأيك؟"

أجاب بوحبيب قائلا: "آمل وأدعو ألا يكون هناك أي رد وألا تفعل إسرائيل ذلك مرة أخرى، لأنه سواء قالوا ذلك أم لا، فقد جاء الخبر أولاً في نشراتهم الإخبارية، كما تعلمون، من أجهزة تلفزيون مختلفة، تلفزيونات إسرائيلية، أنهم فعلوا ذلك. وبعد ذلك كان هناك بيان، ألا تقولوا ذلك.. لذا، ما نريده هو أننا لا نريد أي تصعيد في الحرب. ولا نريد أن يمتد ما يحدث في الجنوب إلى لبنان".

وتابع: "نحن لا نريد حرب إقليمية لأنها تشكل خطرا على الجميع. خطر على لبنان، خطر على إسرائيل وعلى الدول المحيطة بإسرائيل، وسواء كسوريا، التي أبقت على نفسها كحكومة خارج الحرب، أو الأردن أيضًا، كما تعلمون، لأنه لديك فلسطينيين في كل مكان، وهناك أناس يختلفون أيديولوجياً عن إسرائيل وسينضمون إلى الفلسطينيين في هذه المعركة.."

وأضاف: "إذا كان الأمر سيستمر على هذا النحو، فأنا قلق من أننا نقترب حقاً من حرب إقليمية سيندم عليها الجميع في المنطقة".