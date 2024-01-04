(CNN) -- قال متحدث باسم الجيش الأمريكي، لشبكة CNN، الأربعاء، إن ما يقرب من 100 جندي أمريكي، تم نشرهم في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عادوا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث اللفتنانت كولونيل روب لودويك: "حتى الآن، منذ أكتوبر، تم نشر ما يقرب من 1100 جندي من الجيش في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ، ومن بين هؤلاء، عاد حوالي 100 منهم منذ ذلك الحين إلى قواعدهم الأصلية"، وتابع أن 1300 جندي ما زالوا تحت أوامر الاستعداد للانتشار.

ومن غير الواضح من هم الجنود الذين عادوا إلى الولايات المتحدة.

و قد نشر ما يقرب من 1200 من جنود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط في الأيام التي تلت هجوم "حماس" كجزء من رسالة ردع لمنع الصراع في غزة من الامتداد إلى المنطقة.

وكان من بين هؤلاء الجنود، قوات من ولايات نورث كارولينا وتكساس وأوكلاهوما تقوم بتشغيل بطاريات صواريخ "باتريوت" و"ثاد"، بالإضافة إلى قوات أخرى متخصصة في تقديم الدعم والاتصالات.

يذكر أن البحرية الأمريكية أعلنت، الاثنين، أن حاملة الطائرات جيرالد آر. فورد التي تم إرسالها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لـ"المساهمة في الردع الإقليمي"، وذلك في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، ستعود إلى قاعدتها الأصلية في الولايات المتحدة.