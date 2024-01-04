السعودية ترد على وزيرين إسرائيليين وما دعيا له في غزة

في حوار مع CNN.. وزير خارجية مصر: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء، على تصريحات وزيرين في الحكومة الإسرائيلية كانا قد دعيا إلى تهجير سكان غزة بتصريحات أثارت تفاعلا ردت عليها الخارجية الأمريكية، الثلاثاء.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "أعربت وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.. تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير، إلى جانب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا الاقتراح في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودعا سموتريش السكان الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "جعل الصحراء تزدهر"، بحسب رويترز، وأعرب بن غفير عن دعمه لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنًا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة" خلال اجتماع سياسي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، إن "مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية"، ووصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".