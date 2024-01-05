الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 100 هدف في غزة باقل من 24 ساعة

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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أكثر من 100 هدف في أنحاء غزة، ليل الخميس - الجمعة، في حين أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن قصف بالقرب من مقرها في خان يونس.

وفي تحديث للعمليات، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان هناك نشاط خلال الليل في البريج بوسط غزة، وفي خان يونس جنوبا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي: "في البريج، حاولت خلية إرهابية مسلحة مهاجمة دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي. وردا على ذلك، راقبت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الاسرائيلي الخلية الارهابية وطاردت قوات الجيش الاسرائيلي الإرهابيين، وقصفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، المجمع الذي هربت إليه الخلية الإرهابية وقتلتهم".

وأردف الجيش الإسرائيلي موضحا: "وفي خان يونس، تم العثور على عدد من منصات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقصفت القوات الجيش منصات الإطلاق، وقتلت عددا من النشطاء خلال اشتباكات مع الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الأهداف الأخرى شملت "مراكز قيادة العمليات ومواقع عسكرية ومنصات إطلاق ومعسكرات".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "القصف المدفعي والضربات الجوية تواصلا في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس، ولا يزال إطلاق النار من الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال مستمرا".

وشهدت المنطقة المجاورة مباشرة لمستشفى الأمل عدة غارات في الأيام الأخيرة، أسفرت إحداها عن مقتل 5 أشخاص.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، أن "قصفا مكثفا ومستمرا وقع بمحيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس"، مما أعاق حركة طواقم الإسعاف، وحد من الوصول إلى المصابين في المناطق المستهدفة.