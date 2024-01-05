(CNN)-- قال دبلوماسي غربي، لشبكة CNN، الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت أعضاء مجلس الأمن الدولي في مشاورات مغلقة، الأربعاء، أنها تخطط لطرح مشروع قرار يدين هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وأضاف الدبلوماسي أن الولايات المتحدة تعتزم السعي للتصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل.

ولم يكن لدى الدبلوماسي تفاصيل إضافية حول نص مشروع القرار المزمع أو ما إذا كانت النسخة النهائية ستخص الحوثيين على وجه التحديد.

وجاءت المشاورات المغلقة التي جرت، الأربعاء، في أعقاب اجتماع عاجل لمجلس الأمن لمناقشة "القضايا البحرية في البحر الأحمر".

وقال ممثل الولايات المتحدة كريس لو، خلال الاجتماع: "في ضوء الدعم الواسع لعمل المجلس واستمرار هجمات الحوثيين، تعتقد الولايات المتحدة أننا في نقطة انعطاف".

وأضاف أن "هذه الهجمات لها آثار خطيرة على الأمن البحري والشحن الدولي والتجارة كما أنها تقوض الوضع الإنساني الهش في اليمن، وتضر بقدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأكثر من 21 مليون شخص محتاج".

وتابع: "من المهم أن يتحدث المجلس الآن عن ضرورة دعم القانون الدولي، فضلا عن الحقوق والحريات الملاحية".