وسط مخاوف من انتشار الأمراض.. مسؤول في اليونيسف: "غزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين"

مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

يبحثون عن طعام في غزة بيأس.. شاهد عشرات الأشخاص يعتلون شاحنتي مساعدات إغاثة

"كل مكان بغزة فيه دمار".. شاهد ما قاله فلسطيني نازح بينما ينتقل لمكان آخر

دبلن، أيرلندا (CNN)-- قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه يأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أكثر تركيزًا" على إنهاء "العدوان" الإسرائيلي في غزة عندما يزور المنطقة.

ويقوم كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بجولة دبلوماسية مكوكية أخرى وسط مخاوف متزايدة من أن الحرب بين إسرائيل وحماس قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع.

وأدت الهجمات التي وقعت في لبنان وإيران والعراق هذا الأسبوع إلى تفاقم التوترات في المنطقة حيث زادت الجماعات الموالية لإيران، كما حزب الله والحوثيين، من تهديداتهم ضد إسرائيل.

وفي رسالة مصورة نشرتها حماس، قال هنية إنه يأمل أن تكون الولايات المتحدة "أدركت حجم أخطائها" في دعم إسرائيل.

كما أعرب هنية، المتواجد في الدوحة، عن توقعاته من زيارة بلينكن، وهي رحلته الرابعة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي حديثه السبت، قال هنية إن حماس تأمل أن يكون بلينكن "أكثر تركيزًا هذه المرة لإنهاء العدوان" الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن المرحلة الثالثة من حملة الحرب في غزة والتي تتضمن نهجًا قتاليًا جديدًا في الشمال والالتزام بمواصلة ملاحقة قادة حماس في جنوب غزة "طالما كان ذلك ضروريًا".

كما أعرب هنية عن أمله السبت في أن يؤكد قادة الدول العربية الذين يجتمعون مع بلينكن "للإدارة الأمريكية أن مستقبل واستقرار" المنطقة "مرتبطان بشكل وثيق" بـ"القضية الفلسطينية".

وكرّر وجهة نظر حماس بأن الشعب الفلسطيني لن يتمتع "بالحرية" حتى يحصل على "دولة مستقلة تمامًا" ذات "سيادة كاملة".