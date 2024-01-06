(CNN)-- قال قائد إيراني كبير إن البلاد تواجه "معركة شاملة" مع "العدو" في الوقت الذي تعهدت فيه الدول الغربية بالتصدي لسلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون المدعومين من إيران في البحر الأحمر.

وقال اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإيراني، السبت، خلال حفل للكشف عن سفينة بحرية جديدة في مدينة بندر عباس الساحلية المطلة على الخليج: "اليوم، نواجه معركة شاملة مع العدو"، حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز.

وقال سلامي خلال الخطاب المتلفز: "نحن بحاجة إلى الدفاع عن مصالحنا الوطنية إلى أي مكان تمتد إليه... سيكون من الضار وجود العدو في مكان قريب أو على مسافة نصف بعيدة. يجب أن يبتعدوا عن هذه المنطقة" - دون أن يسمي العدو، بحسب رويترز.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني، أرسلت البحرية الإيرانية مدمرة عسكرية إلى البحر الأحمر مع تصاعد التوترات في الممر المائي. وعلى الرغم من أن إيران لم تقدم رسميًا سببًا لنشر المدمرة، إلا أن وكالة تسنيم للأنباء التابعة للدولة قالت إن المدمرة تم إرسالها كجزء من سلسلة من السفن التي تشارك "في مهام عادية في المياه الدولية".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مجموعة أمبري أناليتكس للأمن البحري، ومقرها المملكة المتحدة، في تنبيه لها السبت، إنها تلقت تقريرًا عن "حدث أمني بحري في منطقة باب المندب" في البحر الأحمر.

وأضافت: "ننصح أطقم العمل بتقليل تحركات سطح السفينة إلى الحد الأدنى ويجب أن يكون الطاقم الأساسي فقط على الجسر".

الحادثة واحدة من عدة أحداث مماثلة وقعت في البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة. وشن المتمردون الحوثيون، الذين يعتبرون أحد وكلاء إيران، عدة هجمات ضد السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر فيما وصفته الجماعة بحملة انتقامية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأدان تحالف مكون من 11 دولة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الهجمات "غير القانونية" و"المزعزعة للاستقرار بشدة" في بيان مشترك الأربعاء. وأوضح التحالف نيته الجادة في "محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة" على "الاستيلاء والهجمات غير القانونية".

وشدد وزير المالية البريطاني على خطورة الوضع خلال مقابلة مع راديو BBC4 السبت، معترفا بأن الهجمات "قد يكون لها تأثير" على الأسعار في البلاد.

وقال وزير المالية جيريمي هانت إن المملكة المتحدة وشركائها أظهروا "بكل وضوح للحوثيين" أن تصرفات الجماعة المتمردة في البحر الأحمر ستكون لها "عواقب".

وحذر هانت قائلا: "لن نجلس ونقبل ذلك لأنه أمر حيوي للغاية بالنسبة للتجارة العالمية".