الأردن: اشتباكات مسلحة مع مجموعة كبيرة من المهربين على الحدود مع سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تشتبك القوات المسلحة الأردنية، منذ الساعة الثانية فجر السبت، مع مجموعة كبيرة من المهربين على الحدود الشمالية للمملكة وفقا لما صرح به مصدر عسكري بالجيش الأردني.

وقال المصدر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: "أسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن إصابة وضبط عدد من المهربين، وإحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة".

وأكد المصدر أنه "يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري"، موضحا أن "الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود"، وبين أن هذه الاشتباكات "مستمرة حتى اللحظة وأن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".

وكان مصدر مطّلع قد أكد الجمعة لموقع CNN بالعربية، تنفيذ الأردن لقصف جوي استهدف مواقع لمستودعات تجار مخدرات ومهربين على "ارتباط بإيران" جنوبي سوريا، الخميس.

ولم يصدر بيان رسمي من جانب الحكومة الأردنية ينفي أو يؤكد وقوع القصف في حين تواصلت CNN بالعربية مع السلطات الأردنية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.