هاغاري: تحقيق عملياتي لفحص "إخفاقات" الجيش الإسرائيلي

مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية.. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة

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(CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه من المتوقع أن يبدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقا عملياتيا للتعلم من "إخفاقاته" وتطبيق تلك الدروس على التحديات الأمنية المستقبلية، دون أن يحدد طبيعة عملية التحقيق.

وأضاف المتحدث أنه سيتم إجراء تحقيق داخلي ضمن التسلسل القيادي، وسيتم إجراء تحقيق آخر بجانبه من قبل كبار المسؤولين السابقين "للتفكير خارجيًا في العمليات وصنع القرار".

وأضاف هاغاري أن الجيش الإسرائيلي لم يبدأ بعد عملية التحقيق، لكن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي "تقوم بصياغة عملية تخطيط التحقيقات" واختيار قادة التحقيق العملياتي، وفقا للترجمة الإنجليزية للجيش الإسرائيلي لتعليقاته.

وقال أيضا إن التحقيق سيكون مشابها لتحقيق آخر أجراه الجيش مؤخرا في مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين برصاص جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ.

وأضاف هاغاري: "هدفنا هو التحسن المستمر وتعلم الدروس من القتال وتوسيع إنجازاتنا وتقليل الخسائر في صفوف قواتنا.. التحقيق العملياتي هو أحد المبادئ الأساسية للجيش الإسرائيلي".