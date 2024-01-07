إسرائيل تزعم انهاء عملية تفكيك الهيكل القيادي لحركة حماس بشمال غزة

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

اليونيسف: أطفال غزة يواجهون تهديدًا ثلاثيًا.. وقلق من كارثة صحية وشيكة في القطاع

اليونسيف تحذّر: أطفال غزة يواجهون "تهديدًا ثلاثيًا" من المخاطر ويسجّلون ارتفاعًا بحالات الإسهال بنسبة 50%

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(CNN)—زعم الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه أكمل تفكيك هيكل قيادة حماس في شمال غزة، وقال المتحدث باسمه، دانييل هاغاري، إن الجيش يركز الآن على تفكيك حماس في وسط وجنوب غزة.

واضاف هاغاري في مؤتمر صحفي إن حوالي 8000 من عناصر حماس قتلوا في شمال غزة.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه فكك هيكل قيادة حماس في شمال غزة أو أن 8000 من مقاتلي حماس قتلوا.

وتابع هاغاري أن الجيش الإسرائيلي سيواصل جهوده لتفكيك حماس، لكن هذا سيستغرق وقتا، حيث قال: "سنفعل ذلك بطريقة مختلفة وبشكل شامل وعلى أساس الدروس التي تعلمناها من القتال حتى الآن".

وقُتل ما لا يقل عن 22,438 شخصًا في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن ما يقرب من 70% من الأفراد الذين قتلوا في غزة هم من النساء والأطفال.