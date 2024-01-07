رأي: هجمات داعش تسلط الضوء على الفوضى المتزايدة في الشرق الأوسط

هذا المقال بقلم بيتر بيرغن محلل شؤون الأمن القومي في CNN، ونائب رئيس مركز أبحاث New America. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأيه ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

(CNN)-- لقد بذلت إدارة بايدن جهودًا كبيرة لمنع نشوب حرب إقليمية أكبر في الشرق الأوسط. ومع ذلك، هناك بالفعل صراع إقليمي فعلي مستعر، مع كل احتمالات الأخطاء وردود الفعل التصعيدية المتأصلة في هكذا صراع. فتماما كقصة الضفدع عندما يتم وضعه في وعاء من الماء يغلي ببطء، قد تستيقظ المنطقة يومًا ما قريبًا وتدرك أنها في خضم حرب شاملة.

إن خطر الصراع المتنامي آخذ في الارتفاع ويهدد بتورط الولايات المتحدة. وهذا هو السبب جزئيًا وراء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط هذا الأسبوع: لمحاولة وقف الأعمال العدائية الآخذة في الاتساع.

لنتأمل فقط الأيام القليلة الماضية: يوم الخميس، قتلت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قائد ميليشيا مقرها إيران في العاصمة العراقية بغداد. وشنت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ما لا يقل عن 118 هجومًا ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق منذ هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس داخل إسرائيل.

وكانت الضربة في بغداد بمثابة مخاطرة محسوبة من قبل إدارة بايدن، خاصة وأن هناك دعوات متزايدة في العراق لطرد حوالي 2500 جندي أمريكي ما زالوا في البلاد في مهمة لمواجهة داعش. وعززت ضربة بغداد تلك الدعوات لطرد القوات الأمريكية، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط الرائدة الناطقة بالعربية.

في دعم مزعوم لحماس، شن الحوثيون، وهم ميليشيا مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من اليمن، 23 هجومًا على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات بدون طيار.

ويعد الطريق المؤدي من البحر الأحمر إلى قناة السويس أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، وقد علقت بعض شركات الشحن الرئيسية عملياتها في المنطقة.

يوم الأربعاء، حذرت الولايات المتحدة وعشرات الدول المتحالفة الحوثيين من ضرورة وقف هجماتهم على السفن التجارية أو مواجهة عواقب غير محددة. وجاء ذلك في أعقاب إغراق الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام ثلاثة زوارق سريعة للحوثيين في البحر الأحمر لمنعهم من اختطاف سفينة تجارية.

يوم الثلاثاء، قُتل القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت، مما زاد من التوترات المتزايدة بين حزب الله وإسرائيل. وكان هناك تبادل شبه يومي لإطلاق النار بينهما على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر. وقُتل العاروري في منطقة في بيروت يهيمن عليها حزب الله، الذي تعهد بالانتقام لمقتله.

وشنت إسرائيل، الاثنين، ضربات جوية في العاصمة السورية دمشق، وأصابت ما قالت إنها أهداف عسكرية سورية. وقد حصل النظام السوري على مساعدة من مقاتلي حزب الله خلال الحرب الأهلية السورية، كما دعم حماس علناً.

إضافة إلى كل هذا، أعلن تنظيم داعش يوم الخميس مسؤوليته عن هجومين انتحاريين استهدفا حشودا خلال احياء ذكرى القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما أسفر عن مقتل 84 شخصًا على الأقل. داعش جماعة جهادية سنية تعتبر رجال الدين الشيعة الذين يحكمون إيران ملحدين. الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية السنية داخل إيران نادرة نسبيا، ويمثل هذا الهجوم تصعيدا كبيرا من قبل داعش ضد إيران. ووعد قادة إيران بالسعي للانتقام من الجماعة الإرهابية.

إن الصراعات المتنامية في المنطقة ترجع جزئياً إلى التقدم في التكنولوجيا العسكرية على مدى العقدين الماضيين ونمو الحرب بالوكالة في الشرق الأوسط خلال الفترة الزمنية نفسها. من السهل أن ننسى أنه قبل هجمات 11 سبتمبر، لم تكن هناك طائرات مسلحة بدون طيار قادرة على تنفيذ ضربات مستهدفة بعيدًا عن قاعدة المهاجم. وأصبح استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار من قبل الولايات المتحدة سمة مميزة لـ "الحرب على الإرهاب"، واليوم، تبنت دول مثل إسرائيل وجماعات مثل الحوثيين هذا التكتيك أيضًا.

وفي الوقت نفسه، خلال الفترة الزمنية نفسها، شهد الشرق الأوسط موجة من القوات الوكيلة المتحالفة بطريقة ما مع إيران. وقد عجل بهذه الظاهرة جزئياً الغزو الأميركي للعراق في عام 2003. ولم تنتج الحرب في العراق سوى منتصر حقيقي واحد، إيران، وفقاً للتاريخ الرسمي للجيش الأميركي عن الصراع. وتواصل إيران اليوم دعم الميليشيات في العراق، بحسب تقرير 2023 الذي تم إعداده لمجلس العموم البريطاني.

وفي لبنان، تلقى حزب الله مئات الملايين من الدولارات من إيران، كما تدرب آلاف من مقاتليه في معسكرات إيرانية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. وفي سوريا، تتمتع إيران أيضًا بنفوذ كبير، وتتمركز قواتها هناك. ويتم تسليح وتدريب الحوثيين في اليمن من قبل إيران، في حين تلقت حماس أيضًا أسلحة من إيران.

كل هذا يؤدي إلى فوضى عارمة، لأنه في حين أن الطائرات المسلحة بدون طيار والقوات الوكيلة تسمح لقوى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران بتجنب الحروب التقليدية الشاملة، فإن الاعتماد على الطائرات بدون طيار والوكلاء يشكل أيضًا لعبًا بالنار، حيث إنهم يقربون كل هذه القوى من الصراع الشامل. يشير تاريخ الحروب، بعد كل شيء، إلى أنها أكثر المشاريع البشرية غموضًا، والأحداث التي تبدو غير مهمة نسبيًا مثل اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند في سراييفو عام 1914، والذي أصبح سببًا رئيسيًا لاندلاع الحرب العالمية الأولى، يمكن أن تثير صراعات أوسع نطاقًا.

في إسرائيل، هناك الآن جماعات ضغط متنامية تؤيد الحرب مع حزب الله، وهو قوة أفضل تسليحاً وأكثر كفاءة عسكرياً من حماس. المرة الأخيرة التي خاضت فيها إسرائيل وحزب الله حربا واسعة النطاق كانت في عام 2006، وكان الصراع أشبه بالتعادل.

وفي لبنان، لا توجد شهية تذكر لخوض حرب أخرى، حيث دمر صراع عام 2006 جزءاً كبيراً من البلاد، التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية حاليًا.

ولكن الحرب قد تأتي على أية حال، نظراً للمواقف السائدة في إسرائيل بشأن التهديد الذي يشكله حزب الله وردود فعل حزب الله متزايدة الحدة على الهجمات الإسرائيلية.

وفي واشنطن، ركزت وكالة الأمن القومي لسنوات عديدة على التهديد المتصاعد الذي تفرضه الصين، وقد حاولت كل إدارة منذ إدارة الرئيس باراك أوباما التقليل من مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الكبير. وسحب أوباما جميع القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، ثم أعاد نشر جنود أمريكيين في العراق في عام 2014 لمواجهة داعش. ووقع فريق الرئيس دونالد ترامب اتفاق انسحاب مع طالبان في عام 2020، وسحب الرئيس جو بايدن جميع القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.

ومع ذلك، تستمر الولايات المتحدة في التراجع إلى الشرق الأوسط بسبب عدة عوامل، بما في ذلك تحالفها مع إسرائيل، والدور المركزي الذي يلعبه النفط والغاز في الاقتصاد العالمي، ومنافستها طويلة الأمد مع إيران، والتي لن يتغير أي شيء منها قريبا. ويكمن الخطر الآن في أن تؤدي سلسلة من الهجمات المميتة على نحو متزايد بين القوات الوكيلة لإيران والولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، إلى توريط المنطقة في حرب أكبر.