دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكّر رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بالتهديدات التي لوح فيها بعض العرب سابقا برمي إسرائيل في البحر، وكيف كانت ردة فعل المجتمع الدولي عليها، مقارنا موقف المجتمع الدولي من التصريحات الإسرائيلية حول رمي الفلسطينيين في البحر.

جاء ذلك في تدوينة للشيخ حمد على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "عندما كان بعض العرب يهددون، قبل سنوات طويلة، برمي إسرائيل في البحر، كانت دول كثيرة في العالم توجه انتقادات شديدة لتلك التهديدات والمواقف.. اليوم العالم يسمع إسرائيل تقول إنها سترمي الفلسطينيين خارج وطنهم في غزة وحتى في الضفة الغربية، وكأنه لم يسمع شيئا ولا يحرك ساكنا، بل إن بعض من كانوا ينتقدون العرب سابقا بشدة يجد لإسرائيل المبررات لتنفيذ تهديداتها، ويسمح لنفسه بمناقشة الموضوع، ولا يستنكره باعتباره عملا غير إنساني، كما كان يعتبر التهديدات العربية".

وتابع قائلا: "هذه هي مشكلة ازدواجية المعايير التي تشجع إسرائيل على ما تقوم به حين ترى أن العالم لا يستنكر سياساتها غير الإنسانية، ويطلب من الفلسطينيين دائما الانتظار ثم الانتظار، من دون وجود أي حل في الأفق أمامهم وهم يرون إسرائيل تواصل قضم أراضيهم وتشن عليهم الحروب".

وأضاف: "وإنني لا أجد أي سبب لإحجام الدول الحليفة لإسرائيل، أو المتعاطفة معها عن التحدث معها كي تمارس سياسات أكثر تعقلا، وتقتنع بأن حل الدولتين هو السبيل الأفضل لبلوغ السلام الذي أقرته المواثيق والقرارات الدولية، وليس السلام كما تريده إسرائيل".

وتأتي تدوينة الشيخ حمد بن جاسم في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة عقب الهجوم الذي نفذته الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 22722، بالإضافة إلى 58166 إصابة وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع.