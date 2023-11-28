دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن الحرب في غزة أظهرت أنه "لا يمكن فرض السيطرة وحل الصراع بالقوة"، مؤكدًا ضرورة وضع خارطة طريق تنتهي "في غضون أشهر" إلى حل سلمي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في منشور عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا): "أصبح من الواضح الآن، في ضوء الحرب على قطاع غزة، أن على إسرائيل وحماس والعالم أجمع أن يعلموا أنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفرضه بالقوة والعمل العسكري".

وقال الشيخ حمد بن جاسم، الذي لعبت بلاده دورًا حاسمًا في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، إنه من أجل الوصول إلى حل الدولتين "لابد أن يقتنع الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بأن السلام هو الحل الأمثل، وأن المفاوضات هي الطريق الأجدى لبلوغ السلام".

ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول صاحبة المصالح في العالم العربي إلى الدفع من أجل "وضع خريطة طريق تؤدي في غضون أشهر معدودة لمثل هذا الحل السلمي".

واعتبر الشيخ حمد بن جاسم أن الأمر "بحاجة لقائدين من الطرفين مقتنعين بأن مثل هذا الحل يستحق أن يضحي كل واحد منهما بمنصبه حتى تكون هناك دولتان ضمن حدود معترف بها وبضمانات من دول الإقليم والمنطقة ومن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وختم الشيخ حمد بن جاسم منشوره، بقوله إنه "وبعد كل ما حدث وما أريق من دماء على كل الأطراف أن تدرك أنه لا يمكن فرض السيطرة وحل الصراع بالقوة بل بالحل السلمي عبر المفاوضات المثمرة بعيدًا عن المماطلة وإضاعة الوقت".