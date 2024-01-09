(CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، إنه في حين أن إسرائيل لا تسعى إلى حرب ضد "حزب الله" اللبناني، فإنه إذا لزم الأمر، يمكن لبلاده أن "تنسخ" عملياتها العسكرية في غزة إلى لبنان.

وأضاف غالانت: "الأولوية ليست الدخول في حرب ضد حزب الله، لكن يجب أن يتمكن 80 ألف شخص من العودة إلى منازلهم بأمان"، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وتابع أنه "إذا لم يتم التفاوض على اتفاق لجعل ذلك ممكنا، فإن إسرائيل لن تتراجع عن العمل العسكري"، مضيفا: "نحن على استعداد للتضحية"، وقال: "إنهم يرون ما يحدث في غزة، ويعرفون أنه يمكننا النسخ واللصق في بيروت".

وذكر غالانت أنه يعتقد أن إسرائيل "تقاتل محورا، وليس عدوا واحدا"، وتابع أن "إيران تعمل على بناء قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها".

وأضاف أن إسرائيل عازمة على تدمير حركة "حماس" المدعومة من إيران، وكذلك "التصرف بقوة كافية لردع الخصوم المحتملين الآخرين المتحالفين مع طهران"، بما في ذلك "حزب الله" في لبنان.

كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله قال، الجمعة، خلال خطاب ألقاه، إن الهجمات على إسرائيل تهدف إلى "زيادة الضغط على حكومة العدو ووقف الهجوم على غزة"، وأكد أن مقتل صالح العاروري، القيادي البارز في "حماس"، في وبيروت "لن يمر دون عقاب"، كما حذر من أن الناس في شمال إسرائيل سيكونون "أول من سيعاني من العواقب في حالة نشوب صراع أوسع".