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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد قادة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، الأربعاء، رفضهم "لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة"، وحذروا من "خروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة" في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد قادة الدول الثلاث، خلال قمة ثلاثية عٌقدت في مدينة العقبة بالأردن، إلى "ضرورة تمكين أهالي القطاع (غزة) من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة"، حسب بيان رئاسي مصري.

وأكدوا أن "الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على "أن ما تم تقديمه (من مساعدات) ليس كافيًا لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة".

من جانبه، حذر العاهل الأردني من "أي تصعيد قد يؤدي إلى اتساع دائرة الحرب وتعقيد جهود التوصل إلى تهدئة، منبها إلى خطورة الأوضاع التي تتطلب جهدًا استثنائيًا لتحديد الخطوات خلال المرحلة المقبلة"، بحسب قناة "المملكة" الرسمية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن القمة "تأتي في إطار اللحظة الفارقة التي تواجه المنطقة العربية، حيث حرص السيد الرئيس على تنسيق المواقف مع شقيقيه الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة".