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(CNN)-- قالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، لمراسلة شبكة CNN، إيسا سواريس، الثلاثاء، إن إسرائيل "بالتأكيد" انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة.

وأضافت فاجون، في حديثها إلى سواريس، مساء الثلاثاء: "إن ما نواجهه في غزة هو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. انتهاكات لقانون حقوق الإنسان. هذا واضح. إنه أمر مقلق للغاية. الوضع كارثي".

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية إنها تعتقد أن العالم "فشل في اختبارات الإنسانية"، قائلة إنه "علينا أن نوقف انتهاكات القانون الإنساني على أراضي غزة ونضمن وقف إطلاق النار الدائم".

وعندما سألتها مراسلة CNN عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل قد انتهكت بالتأكيد القانون الإنساني الدولي، أجابت فاجون: "أود أن أقول بالتأكيد".

وتابعت وزيرة الخارجية السلوفينية: "إذا نظرت إلى الأعداد وعدد القتلى من المدنيين (في غزة)، فهي مرتفعة للغاية. إنه أمر لا يطاق. وهذه حقيقة". وحذّرت من أنه "ليس هناك فرصة ثانية لإنقاذ غزة".

ودافع المسؤولون الإسرائيليون باستمرار عن أعمالهم العسكرية في غزة. قبل جلسة استماع في المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إن بلاده تبذل "قصارى جهدها" في ظل "ظروف معقدة للغاية" لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.