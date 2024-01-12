عقيد أمريكي متقاعد يعلق لـCNN على الغارة الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران وما قد يحدث الآن

(CNN) – أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت الجماعة في اليمن "لن تمر مرور الكرام" وأشار إلى أن بيانا سيُنشر في وقت لاحق للكشف عن طبيعة الرد عليها، في حين قال المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام، إن الهجوم "ليس مبررا" وادعى أن الحوثيين "لا يُهددون الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

واستهدف الجيشان الأمريكي والبريطاني مواقع للحوثيين في اليمن، الخميس، ردًا على العمليات المتكررة التي تُنفذها الجماعة على سفن تجارية في البحر الأحمر تزعم أنها إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل وتقول إن الهجمات على السفن تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال محمد علي الحوثي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "الضربات الأمريكية البريطانية همجية ارهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة "، على حد تعبيره.

وأردف القيادي الحوثي قائلا إن الهجمات تُمثل "اعتداء صارخا وغير مبرر" وشدد على أنها "لن تمر مرور الكرام" وتابع: "سيتم الرد من خلال البيان الذي سينشر لاحقا"، على حد قوله.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجماعة المدعومة من إيران، محمد عبدالسلام، في مداخلة عبر قناة "ألجزيرة" القطرية إن الهجوم الأمريكي-البريطاني أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين دون أن يُحدد العدد.

وقال عبدالسلام ، على "إكس" إن واشنطن ولندن "ارتكبتا حماقة" وأردف قائلا: "مخطئون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة"، حسب قوله.

وأضاف عبدالسلام قائلا: "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة"، حسب قوله.

وسُمع دوي انفجارات جديدة في مدينة الحُديدة الساحلية غربي اليمن في وقت مبكر من الجمعة، حسبما قال أحد السكان لشبكة CNN.