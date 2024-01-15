مصدر لـCNN: تم التوصل إلى اتفاق يسمح بتسليم أدوية لرهائن تحتجزهم "حماس"

بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

بعد مقتل 3 منهم بالخطأ.. نتنياهو: الضغط العسكري المستمر هو ما سيحرر كل الرهائن

(CNN)-- قال مصدر مطلع على المفاوضات بشأن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس"، لشبكة CNN، إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق يسمح بتسليم الأدوية لأكثر من 40 رهينة.

وأضاف المصدر أنه لا تزال بعض القضايا اللوجستية بحاجة إلى حل، ولكن من المتوقع أن تقوم قطر قريبا بإرسال شحنة إلى مصر، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليمها إلى وزارة الصحة في غزة عبر معبر رفح، وستعمل الوزارة بعد ذلك على إيصالها إلى الرهائن عبر"حماس".

ومن غير المتوقع أن يلعب الصليب الأحمر دورا، كما فعل في الاتفاقات السابقة الخاصة بالرهائن في غزة.

وبحسب المصدر، كان هناك بعض التأخير في توفير الدواء للرهائن، بما في ذلك أن الدوحة تنتظر وصول الدواء من دولة أخرى، لم يذكر اسمها، قبل أن تتمكن من شحنه إلى غزة.

وذكر المصدر أن "حماس" وافقت على الاتفاق فقط إذا تم إرسال المزيد من الأدوية للمستشفيات والفلسطينيين في غزة.

وأضاف المصدر أنه قد طُلب من "حماس" السماح للصليب الأحمر بزيارة أكثر من 40 رهينة تعتقد إسرائيل أنهم بحاجة إلى علاج طبي أو دواء لكن الحركة رفضت الطلب.