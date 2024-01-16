وزير خارجية إيران لأمريكا: لا تربطوا مصالحكم بمصير نتنياهو الذي سيسقط

إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

عقيد أمريكي متقاعد يعلق لـCNN على الغارة الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران وما قد يحدث الآن

مع تزايد المخاوف بشأن حرب أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط.. أمريكا تسعى لكبح وكلاء إيران

(CNN) -- دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى "عدم ربط مصالحها الأمنية والقومية بمصير رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يسقط"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال عبداللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في طهران: "نحذر أمريكا وبريطانيا من الحرب على اليمن"، ودعا واشنطن ولندن لوقفها "فورا".

وتابع: "أكد لنا كبار المسؤولين في صنعاء أنهم لن يخلقوا أي اضطراب في طريق الأمن البحري"، وذكر أن كبار المسؤولين الحوثيين أبلغوا إيران أن الجماعة ستواصل هجماتها على السفن في البحر الأحمر "طالما استمرت الإبادة الجماعية في حرب غزة".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني قبل أن تعلن جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران في اليمن مسؤوليتها عن هجوم نفذته على سفينة أمريكية في خليج عدن، الاثنين.