دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم العراق شكوى ضد إيران في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، الثلاثاء، بعد "عدوان صاروخي إيراني" استهدف أربيل، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".

ونفذت إيران ضربات صاروخية في شمال العراق وشمال سوريا، الاثنين، زاعمة أنها دمرت قاعدة تجسس للموساد الإسرائيلي ومواقع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران. وقالت إيران إن الضربات تأتي ردًا على هجوم تبناه تنظيم داعش بالقرب من مقبرة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وأفادت السلطات الكردية أن 4 مدنيين على الأقل قُتلوا في الضربات على أربيل.

في مقابلة لمراسلة CNN، بيكي أندرسون، على هامش منتدى دافوس، الثلاثاء، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن توجه بغداد إلى مجلس الأمن من شأنه أن يتسبب في "مشكلة كبيرة داخل طهران".

وقال حسين لـCNN: "ندين هذه الهجمات (على أربيل) ونعتبرها عدوانًا وضد القانون الدولي، وانتهاكًا للقانون الدولي، لذلك اتخذنا إجراءات مختلفة وتوجهنا أيضًا إلى مجلس الأمن في نيويورك، وإذا ذهب العراق إلى مجلس الأمن، واُعتبر العراق حليفًا لإيران، فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران".